小熊隊重金買來的守護神金柏若(Craig Kimbrel)才開季兩場就出現信心危機，還可能丟掉終結者的寶座，總教練羅斯(David Ross)以「我再跟他討論看看」來回應記者提問。小熊去年5月以3年4300萬美元簽下金柏若，他該季自責分率高達6.53。

今年金柏若在對戰紅人時首度登板，9局下領先3分出來救援，投得荒腔走板，包括4次四壞球，沒有被敲任何安打就失掉2分。其實是因為沒人打得到那麼歪的球，他還有1次暴投和1次觸身球，差點燒光小熊的領先。

幾天後對戰海盜，金柏若再度登板收尾，這次他控球穩定許多，起碼對手打得到，而且都打個正著。大聯盟Statcast系統計算，老金面對的5位打者全數將球擊出，初速皆達到時速100英里以上，刷新自己的個人紀錄，其中兩人還是「背靠背全壘打」。

如果球隊只領先1分，小熊還敢讓金柏若出來救援嗎？總教練羅斯不置可否，但老金第2次登板時領先5分，實際上已經不是救援的工作了(領先3分以內才算救援)。

金柏若累積1.1局被打4分，自責分率27.00，好消息是他的球速沒變，隨手一丟都超越時速96英里(約154公里)，羅斯認為只需要重建他的信心就可以。2日對戰海盜，小熊領先3分的時候就沒有再派老金了。羅斯說：「如果我們要打出好成績，必須先讓他回復身手才行。」

(中時新聞網)