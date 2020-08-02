為落實公車候車亭或公車專用道站體等設施的完整，台中市府決定透過認養機制，開放民眾或企業協助維護，認養單位則可在站體內設置免費廣告或裝置藝術、相關費用還能申請稅額減免，每次認養時間為1至5年不等、且認養者必須繳交相關保證金。

交通局指出，目前全市共設有733座公車候車亭、39座公車專用道站體設施，為維護這些設施的乾淨與安全，特別訂定「台中市政府交通局所轄公車招呼站公共設施認養作業要點」，除每日派員打掃周邊環境，也希望透過認養機制達到維護與美化。

交通局長葉昭甫指出，負責認養的單位必須每天派人打掃站體環境、維護相關公共設施清潔，提出認養申請者可指定地點，但認養必須以「座」為單位、時間則是以「年」為單位，也就是說，每次認養期限可約定1至5年、期滿前3個月可提出繼續認養，若申請者沒指定地點、則由交通局代定。

根據「公共設施認養工作要點」的規定，企業或學校、團體認養公車亭或站體設施，可先提出計畫並報交通局同意後設置廣告或裝置藝術，但這些設施不能影響公車資訊辨識，若涉及增改設施時則必須檢附安全鑑定報告。

交通局強調，認養者需繳交保證金，目前擬定公車候車亭每座6萬元、公車專用道站體設施為16萬、轉運中心每站為80萬元，此費用將於認養期滿或中午時退還；此外，相關認養費用也可依法申請稅額減免。

(中時 )