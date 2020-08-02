高雄市議會議長補選31日投票結果，由國民黨提名的議長候選人曾麗燕當選。國民黨台北市議員羅智強稍早表示，他恭喜國民黨主席江啟臣守住高雄市議長選舉，江先是笑了一下，再說後面還有很多苦戰，這番回應也令羅感慨萬分。

高雄巿議會議長補選31日登場，藍、綠兩大黨團推派的「阿姑」曾麗燕、張勝富先禮後兵，在議事廳內握手，隨後展開議長投票。開票結果，曾麗燕35票當選、張勝富27票、林于凱2票，無效票1張。投下無效票的國民黨蔡金晏則表示，開票時才知選票有破損，導致成廢票。

稍早羅智強在臉書貼出與江啟臣同桌吃飯的照片，並表示他恭喜江啟臣守住了高雄市議長的選舉，而江啟臣聽完先是笑了一下，再說後面還有很多苦戰。

對此，羅智強感慨表示，國民黨過去這兩年可謂多風多雨、多事之秋，幾乎沒有發生過什麼好消息，「也真的難為了江主席」。羅最後也替江啟臣以及國民黨加油。

(中時新聞網)