檢調偵辦立委集體貪瀆案，發現民進黨立委蘇震清在SOGO案中涉嫌收賄2000萬元，是捲入弊案的6位前任和現任立委中收最多的。對此，資深媒體人鍾年晃直言，蘇震清一直捲入是非之中，要選屏東縣長，恐怕機會不大了。

國會集體貪瀆案中，涉行賄5名現任、卸任立委的太流公司前負責人李恆隆，被移送北檢時對媒體喊冤，強調他是被害人不需要行賄，與蘇震清間的金錢往來都是「借貸」。但檢方懷疑李的借貸說是隔空串證，複訊後將他與蘇震清都向法院聲押禁見。

鍾年晃在政論節目《鄭知道了》上表示，如果檢調查到蘇震清和李恆隆有2000萬的金流往來的話，李恆隆稱為借款就要有相當的證據，因為這個理由外界都很常聽到。至於蘇震清，鍾直言，可能是最近流年不利，最近捲入太多是非，如果蘇還想再選屏東縣長，以目前態勢來看，機會恐怕不大。可能有些人會將這個弊案扯到政治陰謀之類，但他不這樣想。

鍾年晃更表示，這個案件橫跨民進黨、國民黨和時代力量三黨，幾乎立法院有黨團的全中。鍾痛批民進黨內如果有立委真的拿了錢去修公司法，那真的就是又蠢又壞，因為李恆隆的爭議非常大，是絕對不能碰的。鍾更透露秘辛，在2005年的時侯，李恆隆也有找他談SOGO案，但他聽完李的講法後，直覺認為這個人不能碰，那次會面後，就再也沒有任何的聯絡。結果沒想到事隔幾十年後，竟然還有立委去碰，如果最後真被判刑，他只能說活該。

鍾年晃直言，民進黨上次執政什麼時候開始往下垮？就是從SOGO案開始，沒想到竟然還有人沒有學到教訓去碰！而且立委覺得法律哪邊不合時宜要修法當然可以，但是先決條件不能因為收錢而去修法或是不修法，這種行為如果罪證確鑿，而遭起訴判刑，那就請立委們自己去承擔。

(中時新聞網)