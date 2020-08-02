國內新冠肺炎確診攀升，有疫情升溫的趨勢，讓民眾擔心是否爆發疫情？小兒感染專科主任謝宗學表示，越南從原本的防疫模範生，到現在感染大爆發，總共歷經6個階段，而台灣現在正處於疫情大爆發劇本的第4階段，會不會重演越南疫情爆發悲劇，就看民眾能不能落實防疫了。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，疫情爆發的開始，有著一樣的故事橋段：

1. 長時間沒有本土確定病例

2. 經濟解封，民眾開始報復性消費旅遊

3. 民眾個人衛生防護措施鬆懈

4. 突然出現零星不明感染源的本土感染者

5. 不明來源的本土感染人數逐漸增加

6. 感染擴散，疫情大爆發

謝宗學說，防疫模範生越南完美詮釋上述的6個階段，台灣現在處於第4階段「突然出現零星不明感染源的本土感染者」，也就是案469的比利時工程師，從Ig G抗體呈強烈陽性，顯示至少是超過一個月前的感染，指揮中心指出，該男3月有出現嗅味覺異常，可能就是在那時染疫。但檢驗又可以驗到弱陽性核酸片段，讓謝宗學認為比利時工程師恐是近期二度染疫，免疫反應被病毒再次激發，長期抗體才會呈現強烈陽性，因此被歸類本土感染的機率大增，但最後結果要等疫調出爐才知。

謝宗學說，台灣現在處於第四階段，不致於完全無法挽回，生活也不用受到極大侷限，前提是要重拾年初的防疫精神，落實勤洗手、出門帶口罩的個人衛生防護原則，千萬不要因為無法持久堅持最後功虧一簣。

(中時新聞網)