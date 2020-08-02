一年一度的父親節即將來到，今年受到新冠肺炎疫情的影響，新北市新店區模範父親表揚大會以分時分段的方式在區公所進行簡單隆重的頒獎儀式，不少模範父親帶著全家大小出席接受表揚，現場氣氛熱絡，洋溢著溫馨氛圍。

今年新店區模範父親代表為：林文俊、曾慶恩、廖發淋、許英助、張天佑、徐文德及蔡明仁共7位，除在照顧子女及孝敬長輩上不遺餘力，更於工作生涯告一段落後，從事學校、社區或社團服務，熱心公益不落人後，為表揚這些無私奉獻的父親們，新店區公所特別安排分組頒獎儀式給予肯定與鼓勵。

其中最為年長的是79歲的許英助，平日重視子女教育並以身作則，女兒們亦不負所望，均拿到大學或研究所以上的學位，家庭和樂融融，退休後更積極參與公眾事務，協助鄰里解決困難，熱心參加社區清理及掃街工作，同時積極投入志願服務工作，擔任新店老人會志工約20年、耕莘醫院長青會志工約10年、新店碧潭有約管委會委員10年，數十年默默耕耘付出，堪為地方楷模及表率。

新店區長林煌源表示，新冠肺炎疫情的蔓延，讓人們重新審視生命，深刻領悟愛要及時。父親節將至，公所特別透過簡單隆重的儀式表達對本區模範父親的心意，並準備彩帶、花束及禮品為每位父親及家人拍照留念，希望能讓他們留下難忘的回憶，也期盼藉此活動鼓勵子女們大聲說出平日說不出口的愛和感謝。

(中時 )