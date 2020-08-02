檢調偵辦立法委員集體貪瀆案，1日下午以涉犯行收賄重罪、有逃亡及勾串共犯、證人或滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見前太流負責人李恆隆、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨主席徐永明共10人，台北地院今天下午3時30分開庭審理李恆隆及白手套郭克銘2人聲押庭。其餘8人尚未決定開庭時間。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆、統領百貨總經理翁華利涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟和前立委陳唐山、徐永明數十萬至2000萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄至少920萬，護航殯葬業者施壓變更地目。

北檢7月底動員7名主任檢察官、27名檢察官及230名調查官、檢察事務官搜索65個處所，約談63人，其中涉嫌行、收賄立委、立委助理及白手套公司職員、法律事務所助理共22人、涉洩密1人，23人經移送北檢複訊後，涉及行賄罪的5位前後任立委及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏，及行賄罪的太流公司前負責人李恆隆、白手套郭克銘都被聲押禁見。

(中時 )