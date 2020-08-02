中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今(2)日臺南以南、南投、臺東地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

今年第4號颱風「哈格比」已發布海上颱風警報，今晚間到明(3)日最接近台灣，隨著颱風接近，北部與東北部降雨機率提高，加上西南風增強，周二(4)前天氣都不穩定。氣象局指出，「哈格比」外圍環流將為台灣帶來大雨或豪雨，西半部、北部及東北部將有明顯降雨，午後雷陣雨範圍將遍及全台，西半部平地也要慎防防大雨或豪雨。

(中時新聞網)