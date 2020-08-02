白色傑克羅素緝毒犬「JJ」是體型最小的警犬，出現在臨檢行列中，不少愛狗人士直呼「好可愛」。(警方提供／林欣儀台中傳真)

搶攻三倍券商機，包括舞廳、夜店等場所也紛紛推出各項優惠吸引消費者上門，為避免引發治安爭議，台中市警一分局接連2天臨檢轄區內易滋事場所，特別的是，警犬歐迪、JJ首度加入臨檢行列，許多民眾在包廂外見到一大、一小2隻警犬駐守，直呼是「有趣的反差萌」。

警方指出，為避免有心人士在包廂開轟趴等情況，特別規畫「多樣化」臨檢勤務，1日凌晨找來警犬中體型最大的德國狼犬「歐迪」，以及警犬中體型最小的白色傑克羅素緝毒犬「JJ」加入勤務，協助調查是否有人攜帶違禁品，2隻警犬卻意外成為場中焦點。

警方臨檢時，指揮官、副分局長周俊銘指派「歐迪」在門口警戒及盤查、「JJ」則隨著員警到包廂內搜索，許多民眾見到歐迪神氣的守在門口，都紛紛配合的接受身分盤查及物品檢查；也有包廂內的民眾見到嬌小的JJ，忍不住直呼「好可愛」。

警方指出，歐迪的專長是爆破、JJ則擅長嗅聞毒品，2隻警犬之前曾經執行過花博、燈會等勤務，這次是第一次參與臨檢勤務，2隻狗分別在場內、場外分工，效果相當不錯；更有員警呼「下次希望在跟警犬一起執勤」。

(中時 )