台灣民眾黨主席柯文哲，今出席民眾黨黨員大會。(中時新聞網 直播)

立院近日遭檢調搜索，5名跨黨派立委遭聲押。台灣民眾黨黨主席柯文哲在今召開的民眾黨黨員大會前受訪表示，「民眾黨作為新型的政治價值，比較沒有這種問題」。對於「高雄補選政見發表會，誰講最好？」柯文哲表示，吳益政說的最好。

高雄巿長補選政見發表會昨(1日)登場，3位候選人，國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政都對提出自己的政見侃侃而談。李眉蓁說提出4大政見主軸「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」。陳其邁則主打「高雄重開機」，並稱高雄已浪費、空轉2年，盼上任後能商轉橋頭科學園區。吳益政則表示，若他當市長，只要是人才都希望可以合作，為高雄打拼等。

台灣民眾黨今天召開黨員大會，被問及是否看過3位候選人政見發表會，黨主席柯文哲說，他沒從頭看到尾，但他認為，吳益政表現最好，他當了18年的在地議員，議題非常熟悉，且在高雄議員公民評鑑，他是問政最佳議員，且經營許久，對他很有信心。

而被問及，怎麼看李眉蓁被批評連稿子都讀不好，柯文哲說，「她還是要準備啦」。對於吳益政昨天表現，柯說，「這要市民來給啦，但他(吳)還是最熟悉地方政治、也最誠懇，最重要的是民眾黨沒有奇奇怪怪的派系包圍」。

話鋒一轉，談及近期立法院遭搜索，5名立委遭檢調聲押偵訊。柯文哲說，「這表示台灣政治政商勾結太嚴重了，民眾黨身為比較新型的政治價值，比較沒有這個問題」。

(中時新聞網)