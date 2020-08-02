日劇男神三浦春馬上個月18日輕生身亡，30歲年輕生命遺憾喊停，讓外界震驚不捨，而警方事後找到了他的遺書但未公開內容，據傳他的手稿中充滿了沮喪的字眼，讓眾人自責怎沒能察覺他內心如此龐大的陰影，而事隔已2週，才爆出其實三浦春馬生前做出改姓以及刪私人帳號的重大舉動，推測是在為登出人世做準備。

三浦春馬生前曾被工作人員評價是完美主義者，他自己也認同這個說法，而日本周刊《女性SEVEN》也報導，三浦春馬無論工作還是家庭都難以達成自我要求，甚至爆出跟母親長期失和、有金錢糾紛，他為了不讓私生活被母親過度介入，4年前毅然換了手機號碼，而雖然他出道是用母親的原初姓氏當藝名，但身分證上是跟著繼父姓，直到三浦春馬死前一個月，突然將身分證的姓氏也改成了母親的原姓「三浦」，被認為正是在回復純淨完美的初始，推測是為輕生做的準備。

此外，三浦春馬的攝影師好友最近在電視節目上透露，兩人不僅是多年好友，且生日是同一天，因此無論平常聯絡多寡，每年他必定給三浦春馬送生日訊息，但今年4月，他傳生日訊息後發現三浦春馬反常地一直都沒讀取也沒回，本以為是他工作太忙，過了2、3週才得知他是把整個line帳號砍掉，如今三浦春馬已過世2週，好友才把這事情聯想在一起，後悔當時沒多方嘗試聯繫關心三浦春馬，錯過了他想不開的徵兆。

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