民眾黨主席柯文哲今日至林口體育館出席民眾黨員大會並接受媒體訪問表示，方才進來時看到目前黨員到場人數還不少，對今日的黨員出席率有信心。

民眾黨今日黨員大會自下午1點起開始，現場進行表演活動、確認黨員出席人數、議程、主席致詞、章程修訂表決等流程。大概10點多起已陸續有民眾到場，多數人是搭乘大眾運輸工具及接駁車，而年齡層主要約在20歲至50歲左右。

因今日現場也有「罷免桃園市議員王浩宇」的人員到場，柯文哲說，台灣是成熟的民主社會，不擔心現場是否會有人來鬧場。況且現場也有警察保全。

柯文哲表示，台灣民眾黨以民為本，多元化聲音是重要價值，如果有一言堂那只有北韓才有。多元開放的社會本來就有不同聲音，我們也願意傾聽。

柯文哲指出，今天最重要的是通過章程以後，要開始選黨代表，因為不太可能每次遇到黨的運作，都要動員全台各地幾千人。今天最重要的是通過黨代表的選舉辦法，然後盡快在年底前再開一次黨代表大會，選出中常會開始運作。

(中時 )