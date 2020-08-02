中國人民銀行（大陸央行）近日發文指出，考慮到今年以來新冠肺炎疫情對經濟金融帶來的衝擊，將原定於2020年底結束的資管新規過渡期延長至2021年底，進而協助金融機構平穩推動資管新規實施和資管業務規範轉型，更指出將過渡期延長1年，可以鼓勵金融機構「跳起來摘桃子」，在對沖疫情影響的同時，推動金融機構早整改、早轉型，並強調資管業務改革方向並未出現變化。

浙商證券首席經濟學家李超分析指出，資管新規過渡期延長1年可保證經濟正常化後仍會推進，資管新規從長遠看是有利於規範資管行業，仍需繼續推進。對於市場的影響，本次延長過渡期對於股債市場短期受益，但中期影響偏中性。

據《中國經營報》引述華北某城商行資管部負責人表示，今年第1季經濟資料不好，加上疫情影響，對於資管新規過渡期延期是有預期的；也有東北某農商行金融市場部總經理透露，之前人行早就有透過口風，這次是正式落地屬於預期之中的事情。

(旺報 )