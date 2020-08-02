模擬2020東京奧運對抗賽，今天體操項目包括李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉等好手上陣，為中華隊奧運背負相當大期許的「鞍馬王子」李智凱，在自己最拿手的項目意外兩次掉馬，他正面看待失誤，表示現在掉光，重要賽事就不要再掉馬。

體操項目安排在今明兩天進行，男子組賽事率先登場，進行了地板、鞍馬及吊環，賽前最後一刻李智凱和教練溝通後決定全部都下場比，唐嘉鴻則是只比了鞍馬，兩位2018雅加達亞運都帶回金牌的好手，在鞍馬都出現兩次失誤。

賽後李智凱坦言，模擬賽是半年來第一場比賽，自己還要多努力，加上一開始吊環節奏較慢，轉換到地板時又加快，結束沒多久、沒太多休息時間就要再上鞍馬，體力、呼吸沒調節好，也影響動作執行。

這是李智凱近兩年來少見的鞍馬失誤兩次，但他樂觀看待，「這時候先掉光，之後更重要的比賽不要掉就好。各個單項我都有提升難度，模擬賽也可以讓我檢視一下，調整到明年東京奧運應該沒問題。」

比李智凱更久、將近一年沒比賽的唐嘉鴻，對於模擬賽有了久違的興奮感，明天最擅長的單槓會努力發揮。

(中時 )