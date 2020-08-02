大陸在上半年「寬貨幣＋寬信用」的政策組合下，19省新增信貸規模超過去年71％，部分省份新增規模甚至超過去年全年。據Wind數據顯示今年新增人民幣貸款規模最高的3個省為廣東、江蘇、浙江，合計規模4.53兆元（人民幣，下同），約占全大陸增量的4成，占比相較去年同期有所上升，但西北、東北等欠發達地區占比回落。

據《21世紀經濟報導》引述中金公司研報指出，從分省的貸款和社會融資數據來看，2018年以來流動性在省際出現劇烈分化，無論是企業貸款還是居民貸款，都加速流向長三角、珠三角和東部沿海省市。

以長三角為例，人行上海總部公佈資數據指出，上半年僅是長三角地區（上海市、江蘇省、浙江省、安徽省）貸款新增3.65兆元，占全大陸新增信貸的3成。

中金公司研報還指出，反觀經濟落後地區和三、四、五線城市，無論是貸款、社融還是賣地，流動性都顯著減弱，「好的更好，差的更差是當前的經濟格局」。

(旺報 )