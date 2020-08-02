美國任職於紐約布魯克林的一名35歲護士希爾維亞（Sylvia LeRoy），在3月不幸感染新冠肺炎，待她康復時卻因染疫期間曾發生心臟驟停，引起缺氧性腦損傷，使她失去記憶，連自己有個3個月大的女兒都不記得。

根據《Times Internet》報導，希爾維亞在醫院擔任接生護士，她在懷孕30週時感到身體不適，經檢測為感染了新冠肺炎。更在治療期間一度出現心臟驟停的狀況，使得大腦缺氧4分鐘，導致缺氧性腦損傷，從運動功能到記憶力都受到影響。

醫生為了確保嬰兒的安全，待希爾維亞病況穩定時，對她進行了剖腹產，幸好生產過程順遂，讓希爾維亞母女均安。然而，因腦損傷的緣故，希爾維亞完全不記得自己曾懷孕的事；希爾維亞的姐姐雪莉（Shirley Licin）表示，妹妹和丈夫傑佛瑞（Jeffry）還有一個三歲的兒子耶利米（Jeremiah），當家人問希爾維亞，是否記得自己有一個3個月大的女兒時，希爾維亞卻搖搖頭表示不記得了。

為了醫治希爾維亞的病情，她的家人在4月發起了籌募資金的活動，希望能讓希爾維亞繼續接受治療；到目前為止，募款活動已經籌集了大約93萬美元（約台幣2千7百多萬）的款項。

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(中時新聞網)