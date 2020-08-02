台北地方法院位於地下1樓的候審室，為讓嫌犯擁有隱私，因此在攝影機對向廁所的地方打上黑影。（中時資料照 杜宜諳攝）

檢調偵辦立委集體貪瀆案，1日一口氣聲押前太流負責人李恆隆、立委蘇震清等10人，10人全留在台北地院的候審室過夜。事實上，北院的羈押候審室，眾多政商名人都睡過，包括何壽川、趙藤雄、蔡正元等，不過這次一口氣收10人，也創下紀錄。

北院的羈押候審室，最常面對名人或權貴3天2夜聲押，2017年為因應禁止夜間訊問制度，北院就曾改善過候審室設備，當時北院還邀請媒體記者參觀。

每一間候審室都舖設木地板，搬來折疊床就可就寢，法院還提供棉被、枕頭和用完即丟的牙刷、紙毛巾等盥洗用品；候審室裡有蹲式馬桶，但不能自行沖水，必須由中央台人員幫忙按鈕沖；且每個房間都有監視錄影，嫌犯一舉一動無所遁形，不過為保護隱私，攝影機對著廁所的地方打上黑影。

立委蘇震清等10名被告經檢調3天2夜的訊問，進到北院候審室，累到呼呼大睡、一夜無言，其中還有人經法官同意後服藥，北院今早提供10人飲料麵包當早餐。

對於平日養尊處優的政商名人而言，候審室環境顯然簡陋，不過他們不是最慘的人，最慘的是法警。有法警打趣說，僅有兩人值班的候審室，還得幫過夜的被告鋪床、換枕頭；天亮要morning call叫起床、提供如同飯店的拋棄式盥洗用具，最後還要送早餐，當下好像成了飯店房務員。

特別是各法院法警人力本就不足，當聲押3天2夜成為常態時，法警晚間11點前的加班費，僅有區區的時薪60元，不到勞工基本工資時薪一半。

深夜11點後依職等高低，雖有較多的2、300元加班費，相較陪訊律師，即便耗時坐著等待，也有萬元以上高時薪報酬入袋，第一線戒護法警加班費明顯偏低，很不合理。刑訴法保障了被告人權，但法警工作負荷、壓力、低薪、甘苦，卻無人聞問。

(中時新聞網)