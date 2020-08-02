據大陸七麥數據的監控資料顯示，截至1日當日晚上9時，不到1天的時間蘋果的App Store大陸區下架3萬1301款應用產品，其中遊戲類應用2萬6937款、占比超86％。這或與蘋果在今年7月正式落地的App Store遊戲新規有關，將在7月31日進行重新審查，針對沒有提交批准版號的遊戲，將在大陸的應用商店下架。

據《中國基金報》報導，蘋果該措施應是為了配合大陸監管部門的相關要求。近年來，出於對未成年人手機遊戲成癮和暴力攻擊性內容傳播的擔憂，大陸監管部分對移動遊戲採取更嚴格的審批程序。

根據統計顯示，下架的高峰時段為1日凌晨的3點到5點，這個時間段下架的應用數量超過1萬個。而在8月1日下架的軟體中，下載總榜排名多在300名以後。

據《南方都市報》指出，早在今年2月蘋果官方就已對應用上傳後台審核規定進行修改，要求遊戲企業在6月底前，提交在大陸發佈的任何付費遊戲或可提供應用內購買項目遊戲的批准文號；6月中旬蘋果官方曾警告開發者需要在今年6月30日前提交遊戲版號，否則將無法更新已上架的遊戲，無版號的遊戲也將無法上架。

此外，透過蘋果應用商店公佈的營收資料顯示，2019年大陸區App Store收入達到2460億美元、占收入總額的47.4％，為全球收入貢獻最高的市場。

(旺報 )