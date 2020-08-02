民眾黨主席柯文哲及高雄市長參選人吳益政今日至林口體育館出席民眾黨員大會並接受媒體訪問表示，近日立院多位立委涉貪，代表台灣政商勾結太嚴重了，民眾黨是比較新的政治價值，比較不會有這種問題。

北檢本周偵辦立委收賄弊案，將民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇、國民黨立委陳超明、廖國棟、時力前立委徐永明等5人聲請羈押禁見，而民進黨前立委陳唐山則是以50萬交保。

柯文哲表示，高雄市長選舉只剩2個禮拜，一切盡力「do our best」。吳益政指出，過去一直在第三勢力、第三條路，走了很久，尋找台灣未來的可能，而民眾黨也正在走這條路。但若第一、第二條路中，當中有些好的部分，也會容許納入第三條路中。

吳益政說，柯文哲第一次參選台北市長時曾表示「當年連勝文槍傷，外界質疑是自導自演，是假的，但柯文哲說這是真的。柯文哲是墨綠的，怎麼會說謊造假的？」「當時為了連勝文，柯文哲說自己是墨綠，是為了縫合社會對立，但連勝文在選舉時說柯文哲是墨綠，是為了分裂社會。」

吳益政表示，在台灣走第三條路也常碰到一樣的狀況，藍的說你是綠的，綠的說你是藍的，其實每件事我們都是在釐清，但社會就會把你推向某一邊，這就是台灣現在的極端政治，執政黨應該有責任去促成融合而不是對立。

柯文哲回應，有關昨日高雄市長的政見會，自己沒有從頭看到尾，只有看一下新聞。如果要評價，自己覺得吳益政最好，因為吳益政已經在高雄當了18年議員，非常熟悉狀況，在公民團體評鑑也是問政最佳，對吳益政這一點非常有信心。

對於昨天政見會上國民黨高雄市長參選人李眉蓁的表現，柯文哲沒有多做回應，但吳益政的部分，柯文哲認為分數還是要高雄市民來給，但認為吳益政是最熟悉高雄在地狀況，而且沒有派系包袱。

(中時 )