從警不到1年的樹林派出所員警楊庭豪，今凌晨執勤途中遭17歲無照騎士攔腰撞上，送醫後因嚴重顱內出血，目前仍在加護病房搶救；內政部長徐國勇稍早趕赴板橋亞東醫院慰問，家屬情緒崩潰，當場潰堤哭喊，「他才21歲！畢業後一直很努力向上...怎麼會這樣...」，徐國勇給予鼓勵並送上慰問紅包。

警方表示，21歲楊庭豪畢業後進入樹林派出所服務，迄今短短10個月，今日擔任凌晨0時至2時的備勤勤務，途中接獲臨轄派出所請求支援，與另2名員警騎乘警用機車，趕往樹林三多地區支援打架案件，由於事態緊急，3警一路鳴笛、開啟警示燈和警報器，提醒路過民眾注意，不料行經樹林區大安路與俊英街口時，右側車道17歲張姓無照騎士疑因煞車不及，攔腰撞上楊庭豪。

楊警連人帶車拖行數公尺，摔至對向車道後倒地不起，當場失去生命跡象，送醫後受有顱內出血、下頷骨粉碎性骨折、左鎖骨骨折以及四肢嚴重挫擦傷，仍在加護病房救治中，待家屬及醫生討論開刀事宜；張姓少年則頭部撕裂傷，意識清楚無大礙，經檢測酒測值為0。

徐國勇今上午前往亞東醫院慰問，家屬止不住潰堤眼淚，捂臉低頭痛哭說，「我兒子很年輕欸....才21歲！畢業後一直很努力向上...怎麼會這樣...」，徐國勇也給予鼓勵，送上慰問紅包；新北市警察局長陳檡文、樹林警分局長張明和以及同仁也在醫院守候，為楊警集氣祈福。

「希望大家幫他集氣！」樹林派出所所長陳文彬哽咽說道，楊庭豪警專36期畢業，從警不到1年，工作態度認真踏實、熱心助人，今年3月更主動發起急難家庭救助計畫，協助2位因父親逝世頓失依靠的年幼姐妹度過難關，他除了安撫2姊妹的情緒外，也積極聯繫里長、殯葬業者，並通報社會局申請相關補助，5月獲區公所表揚、6月獲績優人員獎，優秀表現不言而喻，盼各界為他集氣，祝他早日度過難關，儘速回到工作崗位。

(中時 )