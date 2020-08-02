南庄鄉苦花潭祕境爆紅，違停頻傳，警方7月29日起進行交通管制，違者最高可處1800元。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

南庄鄉苦花潭祕境爆紅，警方7月29日起進行交通管制，車輛必須先停放部落公共停車場，再步行進入苦花潭。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

南庄鄉苦花潭祕境爆紅，警方7月29日起進行交通管制，車輛必須先停放部落公共停車場，再步行進入苦花潭。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉苦花潭祕境，因碧綠湖水加上沁涼瀑布，網路宣傳後，今夏有許多遊客探訪，卻也衍生車輛違停、垃圾亂丟等問題，引起部落居民反彈，頭份警分局7月29日公告進行交通管制，首個周末雖人潮未減，但多數遊客均能配合管制，改由步行進入，還有人主動撿垃圾，展現「台灣最美的風景」。

今夏爆紅的南庄鄉苦花潭瀑布祕境，位於知名景點神仙谷上方約1公里處，海拔高加上沁涼湖水，成為遊客避暑聖地，卻也出現車輛違停於狹窄山路、垃圾棄置山谷等環境問題，讓美麗山河瞬間變成垃圾場，使當地鹿場部落居民相當頭痛，一度喊出要封閉苦花潭，禁止遊客進入。

鹿場部落於7月緊急開會提出因應措施，並尋求相關單位協助，頭份警分局於是在7月29日公告「苗栗縣南庄鄉苦花潭入口處周邊道路禁止臨時停車」交通管制事宜，每天上午6點至晚間8點，風美聯絡道0.9K至1.1K處禁止臨停；同時段於苗21線與風美聯絡道路口至風美聯絡道1K處，除當地居民、務農者、消防救護、警備、工程車外，其他車輛禁止進入。

交管措施上路首個周末，多數遊客配合將車輛停到附近公共停車場，再步行約20分鐘進入苦花潭，更有遊客主動撿拾垃圾，展現良好公民示範，頭份警分局陸家派出所所長高耀芳指出，苦花潭瀑布爆紅後，假日通往鹿場的車輛，約較平日成長2至3成，但部分是要去爬加里山，因此有進行分流疏導。

頭份警分局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第5條及第60條規定，違反交通管制者，可處900元以上、1800元以下罰鍰。鹿場部落居民樂見警方介入管制解決違停狀況，但對於垃圾問題，還是呼籲遊客造訪苦花潭，除了足跡什麼都不留，自己的垃圾自己帶下山，守護珍貴山林也尊重在地文化。

(中時 )