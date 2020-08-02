案469比利時工程師疑似在台染疫，中央流行疫情指揮中心昨首度在記者會上證實，目前我國採核酸檢測（PCR）來進行確診的判讀，是要在CT值為35以下才會被判為陽性，有別於國際檢驗大廠採用的CT值標準為38以下，遭公衛專家陳秀熙質疑恐會漏掉不少確診者，今指揮中心發言人莊人祥也在記者會中坦言，訂在35確實會漏掉部分感染者，但訂過高卻又會出現過多假陽性，實在是非常兩難。

莊人祥表示，指揮中心針對一個新病人是否為確診，初次是將PCR檢驗的CT值定於35以下，但當確診者要能夠出院，一定要2次CT值大於40才會被判為陰性才可放行，也由於我們定的出院門檻很高，可以讓確診者「進得來出不去」，所以我們每一位住院病患幾乎都在醫院待很久。

莊人祥解釋，國內PCR檢驗的CT值約在四月十定案，當時專家會議中對於要定為35至40的意見都有，雖然CT值設得太低，可能會漏掉一些真正的病人，但是升高的話卻可能會確診一堆假陽性，因此對指揮中心來說數值設在哪並沒有對錯，因為沒有實務上可以調到最好的值。

至於其他國家的PCR檢驗CT值設為多少？莊人祥說，這部分他並不清楚，因為每個國家的作法都不同，但一般在國外的文獻、學術上來看，從35～40都有人設。

另外，針對近期境外移入個案數激增，指揮中心仍不願實施入境普篩政策，莊人祥強調，雖然從對菲律賓實施入境者普篩後發現不少確診者，但主要還是因為患者有症狀才被驗出來，指揮中心確實也持續思考是否要在居家檢疫的最後一天進行篩檢，但截至目前的主要文獻證據都顯示，病毒只要超過10天就沒傳染力，所以目前的防疫策略仍然不會調整。

(中時 )