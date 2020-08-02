因涉貪遭停權的時代力量黨主席徐永明，被披露大膽在電話中向白手套郭克銘催款說，「錢呢？」，這句「錢呢」也被網友捧成新金句，網友找到徐永明過去批評前高雄市長韓國瑜「貪污關到死」的臉書貼文，接連在底下留言追問徐永明，「錢呢？」

徐永明去年12月17日在臉書PO文，說當天立法院院會表決提高貪汙犯的假釋門檻，國民黨卻集體落跑缺席，打臉韓國瑜「貪汙就關到死」的說法，批評國民黨「說一套做一套，根本是陷自家總統候選人於不義！」

徐永明當時說，時代力量2018年5月就提出《監獄行刑法修正案》，要求貪污犯須「繳回犯罪所得」並且「服滿一定刑期」才能申請假釋，很可惜最終遭到（藍綠）封殺。

但徐永明今次卻捲入貪污案件，還被檢調監聽發現徐永明當初與郭克銘談妥200萬元賄款後，徐永明在電話中催款，「錢呢？」被網友調侃，跑到徐永明臉書「朝聖」，追問他「錢呢？」

(中時 )