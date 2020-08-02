前總統陳水扁2日在臉書上提到，當年舉辦的228牽手護台灣活動，與前總統李登輝間曾有一段過往。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

前總統李登輝7月30日晚間辭世，享耆壽98歲，前總統陳水扁近日感觸良多，2日於臉書有感而發稱，當年競選連任時，舉辦228牽手護台灣活動，李登輝也親自為他站台，但內部出現反對李扁同框聲音，「感恩都來不及了，怎能算計太多選舉利益？」

陳水扁回憶，2004年總統大選時，阿扁競選總部與民間社團特別選在228紀念日舉辦「族群大團結，牽手護台灣」造勢活動，當天有超過200萬的台灣人民站出來，大家手牽手，從台灣頭牽到台灣尾，牽出一條300多公里長的民主長城，「那是台灣有史以來最大規模的組織戰和文宣戰。」

陳水扁說，這場活動對連任成功幫助很大，但李前總統伉儷要在苗栗的主舞台登場，內部卻傳不贊成「李扁同框」。陳水扁坦言，李前總統都站出來了，感恩都來不及，怎能算計太多選舉利益？最後，他選擇仍與李登輝同台，「當二位前後任總統手牽起來，不知感動多少人！」

(中時 )