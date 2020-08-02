「鐵拳」泰森(Mike Tyson)確定重返擂台，對手是51歲的退役拳王瓊斯(Roy Jones Jr)，將於9月12日在加州進行8回合表演賽，付費收視的價碼至少50美元。泰森現在並不缺錢，但不顧家人的勸阻堅持復出，他坦承是自尊心作祟。

英媒《太陽報》報導泰森近日於社交平台上談論此事，「我的自尊在挑戰我，然後另一個我嗆說：老黑，你以為自己還能飛天嗎？你什麼屁都不是，隨便一個業餘拳手都可以揍扁你。你想在這麼多人面前被羞辱嗎？但是我的自尊回答：去你的黑小子，就讓你見識一下我的能耐。」

54歲的泰森是烈士暮年、壯心不已，他要證明自己還能打，外界擔憂他們兩人的安危，泰森說：「我們都是戰績顯赫的拳手，放心，相信我們，一定沒事的。」然而瓊斯不那麼樂觀，他對ESPN說：「泰森仍頗具威脅，他還有很強的速度和爆發力量，這8回合是充滿危險的。」

小瓊斯當年是非常厲害的拳手，他1999年成為統合WBA、WBC、IBF業界3大聯盟的輕重量級「無庸置疑冠軍」，以快拳聞名，生涯戰績66勝9敗。他是從更輕的量級打上來的，身高180公分跟泰森差不多(178公分)。

前NBA灌籃王羅賓生(Nate Robinson)也來湊一腳，他的對手是YouTube明星Jake Paul，這是36歲的羅賓生初次登上拳擊擂台。這場拳賽安排在泰森與小瓊斯的主賽之前。

(中時新聞網)