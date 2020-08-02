Julie、Mei、阿弟、楊皓如及虞珮儀日前衛視中文台《一袋女王》，大聊「前世情人太強大，正宮竟變小三」的親身經歷。Mei表示老公阿弟不崇尚名牌，從兩人交往到結婚她生小孩前，阿弟從沒買過名牌貨，但女兒出生後，他連買3款名牌貨送女兒，竟沒一樣給自己。更慘的是，最近一家5口出門逛街，阿弟牽著2女兒在前面等車，Mei抱著兒子背包包站後面，這一幕被大女兒拿手機拍下，大女兒竟笑說：「媽媽這樣看起來超像傭人！」讓她聽了好心酸。

而生女兒被朋友玩笑提醒「要小心」的阿弟，原本霸氣喊話會讓女兒自由交友，但他看到升國中的女兒手機裡，竟有男生傳來「好想你」私訊，瞬間理智線全斷，竟留言警告對方：「要聊天來找我，我陪你聊，麻煩晚上10點以後不要再傳簡訊來。」Mei在一旁想說老公終於要爆炸了，沒想到阿弟竟只是沒收女兒手機而已，女兒當下立刻哭著道歉，看到女兒淚水，他心軟表示：「以後不可以這樣了喔。」讓Mei直翻白眼。

Julie則爆料老公陽帆為了跟21歲的女兒有話聊，竟然當街搭訕年輕男女問流行話題；女兒為了一個禮拜沒見的陽帆，特地下廚做義大利麵套餐，Julie想吃卻被嚇阻不准動，讓她心裡直淌血含淚吃泡麵。

(中時 )