海巡署第一二岸巡隊今上午，已針對公告警戒區域拉設封鎖線，並勸離民眾離開。（花蓮海巡署提供／羅亦晽花蓮傳真）

海巡署呼籲民眾，颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪。（花蓮海巡署提供／羅亦晽花蓮傳真）

獨木舟、溯溪水上運動業者也於昨日告知客人，將取消未來一週獨木舟、SUP立槳等水上運動。（羅亦晽攝）

第四號颱風哈格比昨晚形成，中央氣象局預估將影響台灣兩天，花蓮多羅滿與多家賞鯨業，為民眾與員工安全，今日上午已暫停所有出航班次；另外，夏日最夯獨木舟等水上運動業者則在昨晚，已先行告知遊客，將取消未來一週的水上活動，等颱風離開，海上風平浪靜後，再視情況出海。

中央氣象局今清晨發布颱風海上警報，花縣府依據氣象資料，上午即刻公告，縣內海岸、海港及港埠為警戒區域，禁止警戒區域內車輛、船舶（筏）於警戒區水域內通行或出海作業；賞鯨業者收到消息後，即暫停當日上午10時30分過後，所有的出航班次；水上運動業者則在颱風形成當晚，立刻告知遊客將取消未來一週的水上運動。

賞鯨業者表示，颱風不管有無登陸，都會產生風浪，為了遊客安全與賞鯨舒適度，也會取消明日出航的航班；至於未來三天的航班，應該也會取消，視情況恢復航班。

獨木舟、溯溪水上運動業者則表示，颱風形成當晚就提前告知客人將取消隔日的行程，通常海事作業受颱風影響，都會暫停一週，帶颱風尾過後，浪況平穩才會出海。溯溪的部分通常都是發陸警前，才會取消，為了民眾安全，也會提前告知取消行程。

海巡署第一二岸巡隊今上午，已針對公告警戒區域拉設封鎖線，防止民眾進入，並在七星潭等知名觀浪景點，也勸離民眾離開；海巡署呼籲民眾，颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪，若擅闖管制區域經勸導不離去者，依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

(中時 )