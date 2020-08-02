台中市府分析電商平台消費，以新北市民眾消費金額佔23％最高，其次是台北市17％、高雄市13％、桃園市12％、新竹市9％。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台中購物節掀起買氣強強滾，官方APP累計登錄金額破27億元。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台中購物節掀起買氣強強滾，官方APP累計登錄金額破27億元，市府表示，今年與東森購物、PChome商店街兩大電商平台合作，輔導台中店家轉型到電商，外縣市把台中特色產品宅配到家，還有抽千萬豪宅、百萬現金機會，台中以外的縣市到電商平台消費高占8成6，新北市民眾消費金額占23％買最多，台北市17％、高雄市13％、桃園市12％、新竹市9％，購物節全台轟動。

經發局表示，電商平台除了便利民眾在家購物，也讓外縣市民眾能在網路上，輕鬆買到台中店家的商品，根據平台消費資料前五名，以新北市民眾消費金額佔23％最高，其次是台北市17％、高雄市13％、桃園市12％、新竹市9％。

外縣市加起來占電商平台銷售金額86％，熱銷商品以食品類最多，其次是美妝保健和休閒旅遊類；另據市府調查，許多外縣市民眾為了能抽到購物節獎項及壓軸的精品豪宅而到台中消費。

經發局指出，參加2020台中購物節需下載購物節APP，登錄發票或優惠店家的收據，不限消費金額，累積滿500元就可得到1組抽獎券號碼，該號碼若未中獎，活動期間都可持續參加抽獎。

今年台中購物節市府推出各種優質獎項，包括電動機車、10萬獎金、汽車等，另外8月8日將抽100萬現金、9月12日抽壓軸精品小豪宅，市府表示，「若外縣市民眾抽中房子，歡迎移居台中！」

(中時 )