輕颱哈格比增強中 氣象局不排除晚間8點前發陸警 14:552020/08/02 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輕颱哈格比增強中，氣象局不排除晚間8時發陸警。(圖/截自氣象局直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年第4號輕颱「哈格比」生成，氣象局表示，如果太平洋高壓繼續往西，不排除今晚8時前就發布陸警，警戒範圍以東北角為主。 氣象局預報員徐仲毅指出，哈格比強度有略為增強，路徑若偏西，今晚8點可能視情況發布陸上颱風警報，今晚到明天影響台灣最大，明天清晨到白天是最接近台灣的時候。 氣象局今天清晨5點30分已經發布哈格比的海上颱風警報，徐仲毅強調，哈格比距離台灣還有一段距離，目前還是發布海警，是否發陸警還有變數，只能說不排除。 輕颱哈格比逼近 大雨特報擴大至17縣市 越晚雨越大 (中時新聞網) #颱風 #哈格比 #陸警 #輕颱 #降雨 #天氣 #氣象 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播》李前總統大體 今晚11點已移靈北榮懷恩堂冰存 21:132020/07/30 政治 4號颱風哈格比生成 明開始下雨「越晚雨越大」 這天影響最劇 21:472020/08/01 生活 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 22:122020/08/01 生活 哈格比颱風形成 明起影響台灣 08:192020/08/02 生活 不排除發陸警 哈格比颱風今晚到明上半天最接近台灣 06:102020/08/02 生活 哈格比颱風威脅東北部海面！周一、二防強風豪雨 2地區雨最大 08:142020/08/02 生活 「哈格比」今夜明晨最近台 若路徑西修不排除發布陸警 10:542020/08/02 生活 「哈格比」持續接近 未來路徑偏西不排除發布陸警 12:032020/08/02 生活 哈格比颱風海上警報 今深夜至明白天最接近台灣 12:282020/08/02 生活 不斷更新》輕颱哈格比發威 南高屏升級豪雨 17縣市豪大雨特報 13:312020/08/02 生活 生活熱門新聞 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 - 生活 第2波來了？工程師確診走遍天下 急診醫：一堆人急跑藥局買口罩 - 生活 颱風哈格比入夜威力最強！氣象專家曝全台受影響時段 - 生活 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 外籍工程師染疫卻無症狀怎抓的？指揮中心曝關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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