今年第4號輕颱「哈格比」生成，氣象局表示，如果太平洋高壓繼續往西，不排除今晚8時前就發布陸警，警戒範圍以東北角為主。

氣象局預報員徐仲毅指出，哈格比強度有略為增強，路徑若偏西，今晚8點可能視情況發布陸上颱風警報，今晚到明天影響台灣最大，明天清晨到白天是最接近台灣的時候。

氣象局今天清晨5點30分已經發布哈格比的海上颱風警報，徐仲毅強調，哈格比距離台灣還有一段距離，目前還是發布海警，是否發陸警還有變數，只能說不排除。

(中時新聞網)