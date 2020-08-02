淡水人口不斷增加衍伸出污水處理需求，新北市長侯友宜2日出席淡水水資源回收中心第3期擴建動土典禮，他表示，淡水預計2022年底可望增加3萬5224戶，總污水處理量到時將從目前的4萬2000噸增加至5萬6000噸，今天動工的汙水處理廠預計2年後完工，屆時可服務11.2萬戶。

侯友宜表示，淡水是新北市人口急遽上升，淡海新市鎮、淡海輕軌，還有未來要做的淡水文創園區，以及淡金公路沿線北側道路的開發，都是預期淡水會更多的人口進駐，所以要未雨綢繆先把淡水的汙水建設處理好。

侯友宜指出，淡水水資源回收中心第三期的擴建工程未來可以容納12,000戶的居民排放汙水，也可以收納14,000噸的容量，這些工程都是在人口還沒有進駐前必須做好的工程，動土後預計2年後就可完工，另市府也正規畫塭仔圳、新店央北、蘆洲北側重畫區以及樹林區等4處水資源中心。

水利局長宋德仁說，淡水區2005年起建置污水下水道系統，目前接管率為97.3％，處理過後的水質符合放流水標準，將排入公司田溪、流入淡水河到大海，淡水水資源回收中心分成3期興建，第3期工程投入總經費7413萬元，興建2座初沉池、1座二沉池以及曝氣池和沙濾池等機電設備。

(中時 )