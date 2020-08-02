柬埔寨正在草擬新法，禁止女性穿著過短、布料過於輕薄的短裙，男性則不准裸露上半身，該法若通過，預計明年起開始實施，當局聲稱，立定新法是為了守護傳統價值。另外，柬國官員透露，最理想的長度應該是大腿一半以下。

路透社報導，柬埔寨正在草擬新法案，禁止男性外出時光著上身，女性穿著「過短」、「布料薄透」的短裙，法案如果獲得政府部門及國會通過，預計明年起開始實施，屆時警察將可對衣著不適當的民眾開罰。

負責新法草擬的柬國內政部國務卿Ouk Kimlekh表示，針對民眾衣著訂定新法主要是為了守護傳統文化，他認為民眾的衣著不應該短於大腿的一半，他聲稱新法和維護社會秩序完全無關，而是和傳統與習俗有關。

今年稍早，柬埔寨39歲女網紅Ven Rachna不顧官員警告，以曝露穿著在臉書開直播賣衣服及化妝品，她隨後被捕入獄，並且因色情、不雅暴露等罪名被判刑6個月。她被捕前，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）才要求有關單位追查運用挑逗的行銷手段銷售的女子，洪森稱這些女性「敗壞」柬埔寨文化及鼓勵性犯罪。

儘管當局聲稱立新法是為了守護柬國傳統文化，不過人權團體痛批，此舉是在抑制女性的自由、壓迫女性、貶低女性對身體的自主權及表達的權利，同時也是在責備受害者，要求女性自己對加諸在身上的性暴力犯罪負責。

柬埔寨文化中有一首流傳了幾世紀的「訓誨詩」（Chbap Srey），這首古詩教導女性要順從，一直到2007年，「訓誨詩」仍是柬埔寨課綱中的一環。

(中時新聞網)