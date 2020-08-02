民眾黨員大會現場 (民眾黨提供)

民眾黨發言人蔡峻維於今日下午2點30分時在民眾黨員大會上表示，截至2點20分時，黨員出席人數2610人，黨員委託書2531人，人數共5141人，已達法定開會人數。

今日包括民眾黨主席柯文哲、秘書長謝立功、立委賴香伶、蔡壁如、張其祿、邱臣遠、高虹安等人皆至國立體育大學體育館現場出席民眾黨員大會。

依照《政黨法》規定，黨員大會至少2年召開1次，並須有50％以上黨員出席或代參與，而日前傳出民眾黨約有1.2萬人，須達6千人才能召開。

蔡峻維稍早表示，黨員並無外傳那麼多，最初盤點時人數約1.1萬人，而資訊錯誤超過1500筆，實際人數低於1萬。在7月30日時舉行的中評會，認證通過黨員人數為8068人，今日報到黨員仍在陸續統計中。

民眾黨今日也會針對黨章修訂進行處理，將黨內權力機關由「黨員大會」改為「黨員代表大會」，未來將選出「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期2年，任一性別不低於3分之1。而立委、直轄市長、議員、中央委員、黨秘書長為當然黨代表。票選黨代表名額預計將超過百位。

黨員報到情形。(陳怡誠攝)

大批黨員排隊等候報到。(陳怡誠攝)

黨員報到情形。(陳怡誠攝)

(中時 )