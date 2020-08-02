中央2009年進行山坡地數位化建檔時，有些縣市發生座標偏移情形，造成山坡地範圍資料有誤差，影響民眾權益，新竹縣繼高雄、苗栗、台東後進行山坡地檢討範圍變更，有7鄉鎮6861筆土地將做變更，畫出山坡地範圍416.68公頃，畫入範圍2.68公頃。

縣府農業處去年4月將新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫，函請各鄉鎮辦理公開展示，彙整相關意見至農委會公告新竹縣山坡地範圍界址圖生效，縣府去年11月26日公告新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫。

在公展時，竹北及關西等鄉鎮市多位業主反應，所有土地屬於都市計畫劃定的住宅區，現況地勢平坦，緊臨大馬路，卻被畫入山坡地，縣長楊文科指示相關單位要確實會勘，真實呈現土地現況。

農業處參照水土保持法和山坡地保育利用條例規定進行查察作業，檢討變更竹北、新豐、寶山、關西、竹東、新埔及湖口等7鄉鎮市共6861筆土地，畫出山坡地範圍416.68 公頃，畫入範圍2.81公頃。

縣府指出，新埔鎮多達192.52公頃畫出山坡地保育區，可檢討變更為特定農業區、一般農業區及鄉村區。而畫出山坡地範圍的丙種建築用地，可檢討變更為一般農業區或特定農業，土地所有權人可申辦變更編定為甲種建築用地，增加建蔽率和容積率。

縣府地政處將確認山坡地檢討變更範圍後造冊，辦理公展、說明會由縣府專案小組審議，再報請內政部營建署核定，預計2021年6月公告核定成果並通知土地所有權人。

(中時 )