知名製藥大廠位在新北市樹林區工廠今發生工安事故。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

知名製藥大廠位在新北市樹林區工廠今發生工安事故，26歲余姓作業員凌晨不慎墜落3尺深的化學儲槽，且疑似受困多時無人察覺，最後吸入過多有毒氣體，送醫搶救後不治身亡；新北市勞檢處表示，立即要求現場停止作業，全力協助家屬辦理職災慰問，若確定業者安全設施有疏，將依違反《職業安全衛生法》移送偵辦。

新北市勞檢處表示，因現場無監視器畫面，只能由同仁口述推判事發過程，初步調查發現，余姓作業員凌晨4時許，在廠區內從事乙酸乙酯溶液儲槽液面觀測作業，以捲尺探測液面高度時，捲尺遭儲槽攪拌葉片卡住，余男試圖排除故障，卻因吸入過多有毒氣體造成暈眩，身上卻沒綁有足夠防護具和防墜設施，不慎墜落儲槽內部。

同事見他久未返回崗位，察覺有異後趕往查看，驚見余男倒臥2.7公尺深的儲槽底部，已無生命跡象，當時內部仍有深30公分的乙酸乙酯，同仁嚇得趕緊報案，警消獲報後將余男救出，送醫急救後仍不治身亡。

新北市勞檢處指出，立即要求現場停止作業，協助家屬辦理職災慰問補助，同時轉送勞保局提供必要協助。至於該生技公司未做好安全設施部分，經調查後若確定業者涉及違反《職業安全衛生法》，將移送地檢署偵辦。

(中時 )