如果收到交通違規罰單，發現是「民眾檢舉」，相信不少人都會恨得牙癢癢，痛罵「閒著沒事幹！」。就有網友在PTT發問：檢舉達人晚上會睡不著嗎？結果釣出一名「桃園檢舉魔人」開心回應，表示目前平均每天檢舉2000多案，希望年底突破3000，更稱自己就是「地下市長」，睡得很好每天做夢都會笑，上期還中了3張發票總共900元。

網友在PTT發問：檢舉達人晚上會睡不著嗎？表示「有些犯人，半夜夢到被害者的臉，會嚇到哭醒，甚至好幾天無法入眠。檢舉達人也會半夜睡不著覺嗎？」。

另一名網友跳出發文回應，表示自己應該算「魔人」，「檢舉達人這稱號太普通太樸素等級太低端了，對我來說有點太不尊重了，嘻嘻」。

他表示「檢舉地點主要都在桃園（我就是地下市長啦嘻嘻），主要都騎車在市區抓違規達人，

偶爾會開車上國道。但國道除非太誇張亂逼車亂鑽，不然我不太會檢舉」；更開心表示「目前桃園平均每天都能到2000多案左右，希望桃園年底能突破3000嘻嘻（趕新超北）」。

桃園檢舉魔人更驕傲表示，經過幾個月洗禮，他住的這一帶違停少很多，就算違停也會靠路緣很近，總之就是比較守法守規矩。更說自己「最近都睡得很好，每天做夢都會笑，上期還中了三張發票總共900元」。

眾多鄉民力挺「桃園檢舉魔人」，紛紛回應：「做功德有好報」、「讚啦 辛苦了」、「地下市長辛苦了！」、「感謝你對台灣交通的付出！」、「謝謝你 這是積陰德 一定間接救了很多人」。

(中時新聞網)