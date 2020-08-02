氣象局表示，今年第4號颱風「哈格比」今(2)日晚間到明(3)日清晨最接近台灣時間，隨著颱風接近，迎風面的北部及東北部降雨將越來越明顯，晚間北部與東北部降雨機率提高，加上西南風增強。

颱風目前中心位置在北緯22.9度，東經124.9度，即在花蓮的東南東方約360公里之海面上，以每小時16轉19公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒20公尺(約每小時72公里)，相當於8級風。

氣象局表示，隨著「哈格比」持續接近，今夜明晨最接近台灣，也是風雨最明顯的時候，目前強度仍為輕度颱風，較早上略有增強，不過未來增強空間有限，目前基隆北海岸、西南部、東半部、恆春半島沿海、離島如澎湖、馬祖等已有長浪發生，鵝鑾鼻沿岸浪高已達2米以上，須特別留意。

氣象局指出，目前「哈格比」外圍雲系已開始影響北部及東半部陸地，晚上隨著颱風接近，迎風面的北部及東北部降雨將越來越明顯，加上明天西南風水氣北上，西半部也有降雨機率，預估迎風面將有大雨或豪雨等級降雨機率。

氣象局說，颱風路徑預報顯示目前稍微偏西，整體而言變動不大，不過颱風路徑預報有不確定性，由於颱風相當接近台灣，若太平洋高壓較強造成路徑偏西，屆時不排除發布陸警。

氣象局透露，下午17時將開會決定是否今日晚間發布陸警，靜待結果揭曉。

(中時 )