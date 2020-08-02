Windy段慧琳主持民視《Go Go Taiwan》，2日清晨跟著節目團隊前進馬祖，參加「東引軍事越野障礙賽」勇士組，邊主持邊比賽，竟拿下女子組總排名第6名，她自豪表示：「我忠勇彪悍，根本是會生小孩的男人！」雖然每個上坡都讓她忍不住哀嚎，歷經障礙後，身上也多了好幾個瘀青，但中柱港的海面晨光如同仙境，賽道沿岸海景也盡收眼底，加上同場選手們的驃悍，整場賽事讓她大呼過癮。

賽事結束後，段慧琳不但站上頒獎台領獎，還有獎金入袋，連東引鄉長和指揮官都忍不住對她豎起大拇指，讚「真的不簡單」。她難掩興奮表示，賽事的500障礙區，是軍方特別開放的訓練用場地，而她全數完成，自豪「我忠義驃悍，可以入伍了」！還被大家虧說根本是會生小孩的男人。她認為東引的地勢起伏，路跑難度很高，加上節目全程實境記錄，讓她幾度喘到說不出話。

段慧琳自豪「根本是會生孩子的男人」。（民視提供）

段慧琳還跟導演說：「你有感覺到我要心臟病發了嗎？」但她邊跑邊想：「這就是戰地弟兄的日常。」把自己想成前線一員，動力忽然源源不絕，她幽默表示，為了配合拍攝，中間停下來等導演和攝影師，還多耗幾分鐘，不然可以拚搏一下前3名，獎金更高。不過東引風光明媚，整場賽事相當過癮，她也承諾東引鄉長，明年再來挑戰。

(中時 )