基市府觀銷處舉辦票選活動，請聲音藝術家採集基隆的山、海、港，以及夜市、魚市等地共10種聲音，完成票選就送石花凍。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市政府觀光及城市行銷處為行銷基隆，推出「基隆時空漫遊指南」計畫，採集基隆的山、海、港，以及夜市、魚市等地共10種聲音，邀請民眾加入票選活動，選出心目中最能代表基隆的聲音，凡透過Line官方帳號，完成聲音投票，即可兌換基隆特產「鳳尾脆梅石花凍」。

觀銷處表示，此次活動邀請到基隆出生的聲音藝術家蕭芸安，蒐集基隆在地的各種聲音，待民眾票選出來後，將再與音樂創作者拍謝少年、雷擎、沈宣萱合作，加入當代音樂元素，打造成充滿基隆味的「山海混音帶」，讓人用聽覺享受基隆。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆擁有深厚且豐富的文化底蘊，此項計畫以基隆各歷史場景的故事做為原料素材，加入主題裝置策展、聲音地景等多元互動體驗，民眾除了可品嚐、探索來發掘基隆近400年歷史外，更可用聽覺的角度，感受不一樣的基隆。

對於「聲音地景票選活動」參與辦法，觀銷處說明，即日起至8月16日止，只要加入「基隆時空漫遊指南（基隆市觀銷處）」Line官方帳號，完成聲音投票，就能憑序號兌換基隆特產「鳳尾脆梅石花凍」1個。

觀銷處補充說明，完成投票的民眾可前往基隆旅遊服務中心兌換石花凍，獎品兌換時間為8月5日至16日，上午9時至下午5時，數量有限，換完為止。

(中時 )