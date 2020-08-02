美國總統川普日前宣布禁止TikTok在美國使用後，微軟傳出已暫停收購TikTok計畫。對此，字節跳動回應，指不會評論謠言或猜測，表示TikTok將持續致力保護用戶隱私及安全。

此外，TikTok美國區總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）在社交網站上載片段，表明無計畫離開，一心在美國長期發展，呼籲數以千萬計美國用戶支持TikTok；並稱TikTok目前在美國聘用1.5萬人，計畫未來數年多聘1萬人，又指公司正建立最安全的應用程式。

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