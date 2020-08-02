微軟傳暫停收購TikTok 19:052020/08/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普日前宣布禁止TikTok在美國使用後，微軟傳出已暫停收購TikTok計畫。對此，字節跳動回應，指不會評論謠言或猜測，表示TikTok將持續致力保護用戶隱私及安全。 此外，TikTok美國區總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）在社交網站上載片段，表明無計畫離開，一心在美國長期發展，呼籲數以千萬計美國用戶支持TikTok；並稱TikTok目前在美國聘用1.5萬人，計畫未來數年多聘1萬人，又指公司正建立最安全的應用程式。 (工商 ) #TikTok #美國 #微軟 #暫停 #收購 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為禁令大贏家！台股下個傳奇來了 - 財經 高手在民間！號子掃地阿姨買這檔賺100萬 專家爆原因 - 財經 台積電遭殺 散戶敢上車？專家爆內幕：穩了 - 財經 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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