擁有300萬人次訂閱的YouTuber「這群人」，為了慶祝8月3日成軍十週年，難得7人全員合體，發行EP《共同記憶體》，雙主打〈做到死〉、〈十年的我〉分別紀錄下他們這十年來的心情與感謝，MV更結合他們廣為粉絲喜愛的「經典語錄」及「職業大暴走」系列影片，呈現滿滿厭世風格。據了解，新冠肺炎疫情對以宅經濟為主的這群人影響不大，每月維持2支影片產量，以業內行情估算2020上半年他們的業績約1560萬元。

「這群人」秘密籌劃EP，一口氣錄製兩首新單曲〈做到死〉及〈十年的我〉，提到這次計畫，團長展榮表示：「其實今年2月就已經開始動工錄音了，憋到現在終於可以跟大家分享了！」不僅單曲錄製，對於這次MV相當重視的「這群人」也豪氣放話：「製作費無上限！」光是〈做到死〉MV就斥資200萬，而〈做到死〉MV同時將「這群人」經典的「經典語錄」、「職業大暴走」系列影片結合其中，為了拍攝，他們前期更集訓長達3個月，天天練舞絲毫不喊累；當天拍攝時他們更馬不停蹄連拍24小時，整夜未闔眼，更有多位圈內好友們到場力挺支持。

抒情主打〈十年的我〉，除了是全員共同發想,崔惟楷作詞寫下十年來的心情；團長展榮更分享在三年前由展榮、展瑞、茵聲三人所發行的〈這是我〉單曲時，便萌生了全體一起創作的念頭，然而當時卻因為公司的規劃遲至今時才能圓夢，這首歌對「這群人」來說更是意義非凡！而這群人也表示：「希望再陪粉絲走過下一個十年，再造里程碑！」

這群人近日推出新單曲。（華納音樂提供）

(中時 )