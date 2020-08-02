高雄巿長補選唯一一場政見發表會昨日登場，李眉蓁拋出4大主軸，做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆，以及4項軟實力政策。然而，臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，政見發表會結束後，陳其邁的即時聲量大勝李眉蓁21％。李眉蓁今被問及此事時的反應引發關注。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」昨指出，據新文易數的即時新聞社群聲量分析，自今天下午2點至6點，高雄市長補選電視政見發表會的即時聲量，由 陳其邁獲得最高聲量。根據資料顯示，下午的高雄市長補選電視政見發表會，即時聲量的比例分別為58%、李眉蓁37%以及吳益政的5%。陳其邁大勝李眉蓁21%。

據《中評社》報導，李被問及此事時，接過麥克風後不疾不徐表示沒看到這份資料，「但之前對手用打壓的方式把她的聲量提得很高，現在希望大家回歸正常軌道打一場乾淨的選舉」。報導注意到，李眉蓁機智反應讓現場藍委鼓掌叫好，藍軍展現不錯團結氣勢。

「聲量看政治」昨天的貼文也提及，在政見發表會過程中，李頻看稿且口條未能緩和，明顯緊張。且問答未能切中要點，頻頻文不對題，顯示準備不足。而吳益政大打環保牌，遭譏似乎與黨主席柯文哲在台北市正頻頻砍樹挖綠地的施政作為互打臉。該粉專認為，這場政見會，目前以陳其邁表現相對其他人穩健，未失台風。

(中時新聞網)