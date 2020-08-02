紅雀隊感染新冠肺炎疫情的狀況尚未完全控制，而最先染疫的馬林魚隊由於昨起已無新的確診案例出現，大聯盟今（2）日宣布，先前受到疫情影響，賽程接連取消的馬林魚、費城人隊，本周起都將恢復比賽。

馬林魚將於4日（台灣時間5日）在巴爾的摩與金鶯隊進行4連戰，其中有1天要打雙重賽，雙方主客場各半，馬林魚先打客場。這也是爆發群聚感染後，該隊首次恢復比賽，目前也只進行了3場比賽。

至於也有人員染疫的費城人隊，將於3日（台灣時間4日）與洋基隊展開4連戰，一共進行4天，也是主客場各半。馬林魚共有21人染疫、費城人則有2人確診，如果能夠撐過這波衝擊而順利復賽，新冠肺炎疫情應該就會被控制。

大聯盟主席曼佛雷德表示，如果每個人都能依照安全手冊中的規定去做，應該就能渡過這段困難時期。而受到疫情干擾許多比賽延誤，如果有的球隊無法打完60場例行賽，到時會以勝率來決定參加季後賽的球隊。

(中時 )