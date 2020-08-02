香港財政司司長陳茂波2日表示，香港已持續超過十日新冠肺炎確診個案超過100例，情況令人擔心，第三季經濟或會承受更大的壓力。

香港信報報導，陳茂波指出，香港經濟情況讓人憂心。繼今年首季GDP年減9.1％後，第二季仍年減9％。在拉動經濟的「三頭馬車」中，私人消費開支在第二季的年減跌幅達14.5％，較首季跌幅增加3.9個百分點；反映投資的本地固定資產形成上季跌幅亦擴大到20.6％。雖然如此，6月疫情曾稍為緩和，市民略為恢復日常生活出行，零售業銷售貨值跌幅隨即收窄到6月的24.8％。數據反映，疫情可說是經濟活動的最大制約。

他認為，任何工作都有緩急先後，現在是控疫為先，同時要兼顧保民生、穩經濟。面對目前的難關，政府會研究如何盡力提供支援。不過，財政資源始終有限，無止境的政府援助與紓困不可能是長久之策，更非解決問題的辦法。要保民生、穩經濟，最重要是打通兩個循環。

第一是內循環，目前首要是「控制疫情、個案清零」，讓市民能恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力。外循環方面，大陸已有效控疫且民眾恢復出行，如果香港也能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到大陸和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓大陸及澳門的商務和遊客來港。

陳茂波稱，如果能做好這兩個循環，以大陸龐大的市場規模、粵港澳大灣區的發展空間，本港經濟有望較早復甦，市民、商店以至企業的收入才能有力地恢復，這樣才能切實有效的改善民生。而類似的安排也可逐步延伸到亞太區內其他疫情受控的地方，進一步促進商貿旅遊的恢復。

(工商 )