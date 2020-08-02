立委蘇震清收賄介入SOGO案，引爆政壇大地震，蘇震清的叔叔，總統府秘書長蘇嘉全，宣布個人因素主動向總統請辭，總統蔡英文表示尊重並准予辭職。總統府表示，秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。

蘇嘉全發布聲明表示，上任以來，內心始終抱持著戒慎恐懼的態度，全力扮演好幕僚長的角色，希望能夠為蔡總統分憂解勞。然而，近期嘉全屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡總統的困擾，嘉全深感不安與抱歉。

蘇嘉全重申：「從政三十多年來，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，我與我的太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為清白是我的第二生命，我誓死守護。然而，近來外界屢屢以莫須有的抹黑污衊，或是扭曲事實，影射我利用職權，包庇家族牟利，這些對我惡意的人格謀殺，我絕不接受。」

為了不再讓蔡總統困擾，也讓檢調能夠秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，蘇嘉全宣布自即日起辭去總統府秘書長一職。最後，再次感謝蔡英文總統的厚愛與提攜，祝福國運昌隆。

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