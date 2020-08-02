新北市長侯友宜下午2時許前往探視、慰問家屬。（翻攝照片）

新北市長侯友宜下午2時許前往探視、慰問家屬。（葉書宏攝）

新北市樹林派出所員警楊庭豪從警不到1年，今（2日）凌晨執勤途中遭17歲無照騎士撞上，送醫後因嚴重顱內出血，目前仍在亞東醫院加護病房急救中。新北市長侯友宜下午2時許前往探視、慰問家屬，侯友宜強調不放棄任何機會，向家屬致歉說，「身為市長沒有好好照顧你們的孩子！」

侯友宜表示，楊的傷勢非常嚴重、昏迷指數僅剩下3，有特地拜託亞東醫院全力搶救、不放棄任何機會，大家一起給予他祈禱祝福。

侯友宜提及，楊庭豪非常年輕、從事警職僅10個月，從警是他一生的志願，家屬非常傷痛但也相當正向、理性，因公執勤過程中受到嚴重傷害，期待搶救到最後一刻，有奇蹟出現，家屬會理性面對，父母對於兒子從警非常有光榮感、榮耀，是兒子所追求的理想，「目前以搶救為主，尊重家屬！」

侯友宜指出，警員執勤過程中一定會不斷進行在職訓練、提醒同仁，針對無照駕駛取締未來會更落實、嚴格取締，身為新北市長，對家屬真的很抱歉，「沒有好好照顧你們的孩子！」

(中時 )