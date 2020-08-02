台積電、三星引領MSCI 亞太指數7 月收紅，月線連續4個月上漲，分析師指出，由於美元近期貶值，可望帶動資金持續流入亞洲市場，有利於亞股後續漲勢。

美國財經媒體報導，科技股是帶領亞股從3月谷底反彈的重要推手，其中台積電上周一度躋身全球市值第10大企業，而三星電子本周也大漲近7%。MSCI亞太指數7月收紅，月線連4個月上揚。

摩根大通資產管理公司經理人 Ayaz Ebrahim表示，美元在7月貶值4%，亞洲企業以美元計價獲利更高，因此美元貶值通常有利於亞股。從台積電和三星近期股票上漲就是最佳印證。

另一資產投資經理人Andy Wong也認為，台灣和南韓科技業，尤其半導體產業，將因外國資金流入而受惠。

在全球經濟復甦中，新興亞洲仍被看好，不少策略師的資產配置轉向重押亞洲，尤其是開發中國家。

台積電連4個交易日遭外資提款，周五（31日）賣超逾1.5萬張，拖累股價大跌8.5元，收在425.5元，儘管台積電近期漲多拉回修正，但因蘋果上季財報亮眼、股價飆漲10%，可望帶動台積電周一（3日）股價表現。

(中時新聞網)