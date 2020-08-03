擔憂全球新冠肺炎確診人數持續攀揚，壓抑經濟、需求能量，國際原油反轉走跌，惟中油回補成本，宣布3日凌晨零時起，國內各式汽、柴油價格每公升調漲同步0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.4元、95無鉛汽油每公升23.9元、98無鉛汽油每公升25.9元、超級柴油每公升19.7元。

中油表示，美國新冠肺炎病例已突破455萬人，全球累計超過1750萬人確診，衝擊國際原油價格趨緩、走跌。本週調價指標7D3B週均價從每桶43.64美元下跌至43.06美元，臺幣兌美元匯率升值0.04元，國內油價依公式計算跌幅為1.17％。

不過，為合理反映加油站營運成本，本週起微幅調整「加油站營運費」，汽、柴油調幅金額分別為每公升0.1106元及0.0715元；調整後，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.7元。經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.1元，另0.4元及0.6元由中油吸收。

因疫情嚴重加深對經濟與需求的擔憂，紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月30日收盤下跌3.3％，成為每桶39.93美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下滑1.9％，每桶為42.94美元。

美國能源部公佈的數據顯示，截至7月24日，美國商業原油庫存較前週減少1,060萬桶至5.260億桶，創年內最大減幅；汽油庫存增加70萬桶至2.474億桶。

美國上週原油庫存水平較過去5年的同期平均值仍高出17％，汽油庫存也高出8％。原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存上週增加130.9萬桶至5,142萬桶，為連續第4週增加。

(工商 )