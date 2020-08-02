呆寶靜以本名江靜推出首張專輯《挺好的 江靜》，第2波主打歌〈都挺好的〉找來本色大師兄張震嶽合作，MV也將在8月3日全面上線。這首歌讓她回想到去年面臨感情狀況的回憶，當時心情低落，張震嶽突然傳來訊息關心：「妹，你還好嗎？」讓她憋在心中已久的情緒潰堤。

江靜想起，在結束之前與頑童小春的婚姻後某天，收到一則來自張震嶽的簡訊：「妹，你還好嗎？」江靜故作堅強地回：「都挺好的。」那一刻忽然發現，自己在安慰一個發簡訊安慰自己的人。回完簡訊後，她獨自坐在小房間裡痛哭半小時。江靜表示自己不是一個容易落淚的女生，就算隻身來台結婚打拼，遇到不如意的事，她也可3秒就笑，開玩笑說：「只要點個『檸檬蝦』就沒事了。」但這次意想不到的關心，似乎把她心中頑強的心房突破，眼淚控制不住的潰堤。

其實張震嶽在江靜心中，不只是本色公司的老大哥，更是自己從小的偶像，她說以前買的第一張演唱會票就是張震嶽的，想不到如今從歌迷成為同公司的歌手。MV裡江靜和張震嶽坐在屋頂上，拿著一把吉他一起唱著歌曲，在夜晚和斑駁的屋頂矮牆包圍下，僅有電視機螢幕亮光、燈火和幾盞燈照亮彼此，哼唱著〈都挺好的〉。

張震嶽（左）與江靜合唱新曲並拍攝MV。（本色音樂提供）

(中時 )