氣象局今(2)日發布輕度颱風「哈格比」海上颱風警報，今晚八點前不排除發布陸警，其風暴圈正逐漸朝向台灣東北部海面接近，受颱風外圍環流影響，明(3)日台灣西半部及東北部地區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，農委會表示，農畜產品供應量充足，籲請勿需搶購。

農委會表示，蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

此外，農畜產品供應量充足，本會均持續針對農畜產品供應量加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，請民眾安心，勿需搶購。

農委會提醒，颱風警報已發布，請農民密切注意新聞媒體所發布之颱風動態，及早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失，另外已經通報各直轄市、縣(市)政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

也呼籲農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。

(中時 )