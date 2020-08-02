警方在高寒缺氧的可可西里無人區，搜尋失蹤女大生蹤跡。（照片來源：東網）

大陸四川省女大學生黃雨蒙，獨自到青海省進行散心之旅失蹤，格爾木市警方通報，7月30日晚間7時許在可可西里自然保護區清水河南側無人區內，發現人體骨骼組織，經DNA比對，證實為黃雨蒙的遺骸。警方初步調查排除他殺，推測黃女曾服用藥物。

黃雨蒙因畢業延遲，7月5日獨自一人到青海旅遊散心，7月7日早上8時最後一次與朋友聯繫，自此失蹤。據香港東網報導，警方獲報後，派出逾百名特警在無人區內進行地毯式搜索，由於無人區附近只有一個簡要的手機基地台，難以定位，加上可可西里高海拔環境和惡劣的天氣，導致搜救十分困難，只能徒步搜索。

直至上周四晚上7時許，搜索人員才尋獲黃的衣物、身份證等裝備，並發現遺骸。海西州藍天應急救援中心理事長指現場衣物沒有血跡，推測女孩應是服用了藥物，加上高寒缺氧環境加速她的死亡。不過黃的詳細死因，警方仍在調查當中。

(中時新聞網)